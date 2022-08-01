民進黨新北市長參選人林佳龍近期猛打姐妹市議題，指稱新北市沒有與任何日本城市建立姊妹市關係，城市外交全無著力。對此，新北市長侯友宜近來頻頻貼出新加坡、泰國代表以及AIT處長孫曉雅的照片，外界質疑是否在回擊林佳龍。對此，侯友宜表示，前兩天是國際友誼日，因此這段時間才分享與國際國家的互動，大家好好做朋友，做實質外交、經驗分享，希望新北朝國際化發展。

侯友宜說，新北非常重視國際事務，在城市交流、國際事務溝通都是不斷的，疫情期間採取不同方式交流，像是捐助防疫物資給友善姊妹城市、線上論壇討論國際疫情，最重要是新北市是全國第一個發布以聯合國VLR地方檢視報告呈現的縣市。新北市城市交流是夠過多元管道努力，讓新北在國際展現榮耀。

另外，林佳龍近期頻頻攻擊施政議題，侯友宜卻未主動出擊，有藍營內部人員質疑遭牽鼻子。侯友宜說，新北這幾年蛻變成長，大家看得見，像是新板特區、新莊副都心、塭仔圳等三軸心，未來還有三重第二行政中心、六大產業布局、三環六線實現。整體開發部分還有十四張、秀朗北側、土城暫緩發展區到五股垃圾山擴大都市計畫，看得出新北不斷成長、銳變，市民感覺最重要，希望2030願景達到目標。

對於林佳龍成立競選辦公室，與蘇貞昌當初競選時同一棟大樓，且鄰近市府3分鐘，是否有壓力。侯友宜表示，謝謝大家，只要真心關心新北建設，提出新北未來願景，大家一起努力讓新北市生活變得更好。