醫院被認為是陰氣最重的地方，農曆7月一般民眾都會避免到醫院看病，加護病房護理師林婷就分享在醫院遇到的怪事，日前半夜給藥時，一位阿嬤不停抱怨窗外有人一直騎車，來來回回很吵，她趕緊拉上窗簾告訴阿嬤看錯了，但心裡超怕，因為病房在6樓，且阿嬤隔壁床剛好是前幾天因機車車禍身亡的患者。

在加護病房長達16年的護理師林婷日前在臉書指出，半夜給藥給到某一床阿嬤，突然阿嬤跟她抱怨這麼晚了還有人在外面騎機車，並指著窗戶說，「妳看外面有一台歐兜麥，騎來騎去…騎來騎去…」。

林婷聽了之後，硬著頭皮把窗簾拉上，告訴阿嬤看錯了，但心裡卻嚇得直呼「阿嬤我們這邊6樓捏，隔壁床剛好就是前幾天機車車禍走的⋯⋯」，所幸最後這個陰陽眼的阿嬤有平安出院。

林婷指出，鬼門開了出門在外要小心，騎乘機車飆速，開車酒駕、撞到路人重傷進加護病房，最心痛的永遠是家人。

看完這故事，網友也紛紛留言：「阿娘喂！要睡前正好滑到這篇，怎麼睡的著啦！」、「這是我聽過最寫實最毛的故事了！」、「也許那位騎士不知道自己已經走了...」。