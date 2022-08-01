豪宅近年興起與星級飯店共構的趨勢，強調由五星級飯店提供獨家禮遇，大受層峰人士歡迎。「遠雄THE ONE」為全台最高268公尺海景豪宅，在高雄首創1~16F由高雄洲際酒店進駐，是全台首棟與星級飯店垂直共構的豪宅，結合洲際酒店提供住戶專屬優惠及獨家服務，已出現5字頭成交價，未來頂樓的景觀戶甚至能挑戰7字頭，刷新高雄單坪新高。

「遠雄THE ONE」7月31日舉行「遠雄THE ONE-VIP致勝悅享午茶會」，邀請高雄洲際酒店總經理羅嘉麒、遠雄房地產行銷副總潘長俊、「遠雄THE ONE」管委會主委黃文彬以及已購客出席參加，介紹「遠雄THE ONE」結合洲際酒店享譽全球的品牌服務理念，給住戶專屬的優惠內容。

潘長俊強調，「遠雄THE ONE」與洲際酒店不只是建築垂直共構，在餐飲、住宿、交通等服務上同樣也垂直服務。只要是「遠雄THE ONE」住戶，洲際酒店餐飲直送享85折優惠，並有洲際酒店48小時優先餐飲活動邀請，以及私人宴會10人以上客製化餐點等多項內容，結合六星級餐飲的居家體驗。

若是親友來訪，住宿不分平、假日，訂房享9折優惠且含早餐2客，視客房供應情況，提供所有房型免費升等，可延退至下午4點的洲際酒店獨特禮遇，並採THE ONE VIP簽帳月結的支付方式，提升住戶尊榮感。

最吸引人的，「遠雄THE ONE」在59~63樓規劃層峰公設俱樂部，包含WHISKY吧、紅酒吧、高空宴會廳、高空健身房、SPA芳療室、KTV視聽室等豐富公設，並在233米高空打造無邊際泳池、首創全台最高空中跑道，格外受到住戶喜愛。

根據實價登錄統計，該案目前揭露已有172戶，45樓出現單坪54.4萬元的歷史最高價，5星飯店服務水準落實在社區服務，不僅成功吸引買方的目光，也多能維持相對較佳的成交行情。

據了解，「遠雄THE ONE」目前銷售已破7成，已銷售的戶數有9成是在地客或有亞洲新灣區周邊的地緣關係，主要是高雄本地的企業主、自營商、甚至建商同業，多數是喜歡港灣景觀，想一次滿足渡假宅、私人招待所需求。

潘長俊表示，未來50樓以上高樓層住宅有機會創價，尤其頂樓58樓1層1戶，可俯瞰高雄的山、河、海及城市景觀，絕對會站上6字頭，甚至挑戰7字頭行情，有機會打破目前高雄單坪成交68.7萬元的最高價紀錄。