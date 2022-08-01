膀胱癌是全球10大惡性腫瘤之一，好發於60歲以上男性，且有吸菸習慣的族群，泌尿科醫師指出，膀胱癌的前兆其實隱藏在排尿的4種症狀，包含無痛性血尿、尿頻、尿痛和腰痛，都可能是危險訊號，一定要多加留意。

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在臉書粉專分享，一名有血尿、排尿不順症狀的患者就醫，醫師問診發現他是個老菸槍，還有體重減輕的狀況，經過尿液採集和膀胱內視鏡檢查後，診斷為初期的膀胱癌。

醫師表示，膀胱癌是全球10大惡性腫瘤之一，死亡率約為30~70%，好發於60歲以上男性，且有吸菸習慣，或長期暴露於芳香胺類、有機溶劑與碳氫化合物者，以及長期服用糖尿病藥物患者，都可能是高風險族群，但就算使用切除手術、化療藥物輔助或綜合靜脈注射，仍是個容易復發的癌症。

醫師也提醒，膀胱癌的危險訊號，可能就藏在最容易被忽視的尿液中，尤其是以下4種狀況最需要留意。

●無痛性血尿

膀胱癌的血尿通常是間歇性、無痛性的。腫瘤表面一般會有很多新生的血管，非常容易破裂，當腫瘤表面的血管破裂後，會導致血液隨著尿液一起排出。

●尿頻、尿急

膀胱癌變過程中腫瘤不受控制，輸尿管、尿道口區域的神經非常敏感，出現刺激性症狀，主要的感覺就是尿頻、尿急。

●尿痛

大部分的膀胱癌都不會引起患者疼痛，但部分患者由於腫瘤體較大、表面潰破或是合併炎症等因素，會出現明顯的尿痛症狀。

●腰痛

膀胱內的尿液來自腎和輸尿管，膀胱癌可能會侵犯到輸尿管或腎臟，引起腎水腫，就會有腰痛症狀出現。

醫師指出，男性膀胱癌發生率約為女性的3倍，早期發現並治療表淺性的膀胱癌，5年存活率可達85%，可惜這是種容易復發的癌症，因此務必定期做術後追蹤；如果不治療，2年存活率低於15%。此外有臨床研究發現，抽菸與罹患膀胱癌高度相關，因此戒菸是最重要的，還要養成多喝水、少憋尿、多吃蔬果的良好習慣。

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