民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，國民黨智庫、國家政策研究基金會今（1日）再度以直播方式解剖林智堅論文，台大名譽教授賀德芬表示，林智堅論文門事件，我國高等教育及學術界，怎麼會淪落至此？要強調的是「誠信」問題，要重視的是「真相」，而不是企圖用「包裝」的方式，刻意掩蓋真相，以虛假聲勢模糊焦點。

直播由國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖與賀德芬對談，探討在林智堅論文及相關事件中，所突顯的高等教育品質把關問題、公眾人物社會責任問題，以及對國家發展所造成的衝擊。

賀德芬表示，面對擁有龐大的權力和資源的執政者，知識分子應善盡自身責任，必須要向大眾說出自身所知的事情；民主政治必須要接受監督，不能只是口說無憑的臆測和造謠，而在野黨必須要有魄力去追究相關的責任，明是非、堅持該堅持的價值。

賀德芬說，在2000年，我國第一次政黨輪替，是政治上的一大發展，值得肯定。然而，當前林智堅論文門事件，卻反映出近年來公共治理的問題：監督政府的力量被摧毀，民主恐空有形式；而政府將資源集中在大外宣及大內宣，不在乎是否符合民主體制與原則，令人感到無力又憂心。

她強調，不同的研究者，針對同樣的原始資料，也可能會做出不同的研究結果。因此，並非是交付原始調查資料後，他人的研究結果就屬於交付原始資料者。每一位研究者透過自身的思考脈絡，所撰擬出來的分析、研究結果都可能不同，因此應交由學術界來做專業的判斷。

賀德芬呼籲，台灣大學必須就自身生命延續與聲譽維護的角度，負起全責，堅守學術立場，秉持公開公正的學術標準來審查，不被外界打亂，並需將調查結果對社會完全公開，接受全民的檢驗。