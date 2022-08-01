近期全球股市普遍跟隨美股跌深反彈，亞太以日本及印度領漲。7月1日至7月26日，日本及印度股市分別上漲4.78%及4.24%，不僅為亞股漲幅最多，也高於標普500指數的3.58%。統一亞太基金經理人黃柏章表示，未來亞太重頭戲仍在日本及印度，看好日本觀光復甦利多、印度以內需為主的經濟結構及軟體業外包成長的潛力。

黃柏章指出，日本作為觀光大國，重新開放觀光客入境一直是政府政策重點。6月時，日本政府也已宣布鬆綁旅遊團入境規定。近期雖因疫情反覆，國境未再進一步開放，但以日本政府對觀光的重視，待疫情趨緩勢，國境開放政策勢必有更多進展。未來日本觀光業關鍵時間點有3個，包括日本自由行限制鬆綁、台灣入境隔離天數從3+4轉向0+7、中國鬆綁出國旅遊限制。隨著各國逐漸習慣與病毒共存，前兩項有望在今年底前達成。但中國因年底將召開二十大會議，決定下屆高層人事名單，邊境開放可能須等到二十大會議後，甚至是明年。

根據統計，疫情前日本每年外國觀光客人數高達3000萬，未來日本觀光逐步復甦，將對日本經濟成長帶來極大助益。而日本旅遊相關企業，在漫長的疫情期間大幅精簡成本，使企業在未來觀光需求回升後，能具備高獲利彈性。因此，下半年看好日本與觀光相關的內需產業，例如餐飲、旅館及交通類股等。

近期表現強勢的印度股市，也是看好的國家之一。黃柏章表示，相較於已開始出現人口老化問題的中國，印度如今人口仍持續成長。日前聯合國甚至發布報告指出，印度將在明年超越中國，成為全球人口最多的國家。低廉的科技業勞動力及英語優勢，使印度成為歐美軟體業外包的首選，推動印度科技股長期成長。

面對全球經濟成長放緩，各國進口需求下滑，印度經濟結構以內需為主，較不受全球景氣影響。印度內需產業營收與農業收成較為相關，由於農業為印度多數人口主要收入來源，若年底農產品收成佳，使人民收入及消費能力上升，將帶動內需類股獲利。因此，決定農產品收成狀況的印度雨季(7~9月)氣候，將是市場關注焦點。