新竹市棒球場未驗收完就搶辦開幕賽，造成球員受傷、球迷不滿，外界將砲火指向前新竹市長林智堅。國民黨中央今舉行記者會，揭發新竹市政府公共工程案的「地下五人幫」，國民黨質疑五人不僅參與所有新竹市重大建設會報，工程前中後期的標案評委也都能見他們身影，新竹市重大公共工程到底是誰在決策？

國民黨桃園市議員參選人凌濤指出，五人幫成員包含前政委林盛豐，實踐大學建築系副教授王俊雄，實踐大學建築設計系助理教授蕭有志，北科大建築系副教授林靜娟，都市里人規劃設計有限公司主持人林雋怡。五人都會參與林智堅召開的每周一次的重大建設會報，且有幾次林智堅跟副市長沈慧虹還缺席會議，正副市長都缺席，那重大建設是誰在決策？

凌濤表示，該會報要決定用地取得、規劃設計、招標發包、工程施工、品質控管、共用管線，等所有公共工程的重大事務都要透過這個重大建設會報來決策。他不僅查到有時候正副市長會缺席，且這個「地下五人幫」時常出現在新竹市政府許多公共工程標案的評選委員中。

凌濤指出，第22屆新竹市都市設計及土地使用開發許可審議委員會委員，及幹事名單就可以看到5人都擔任成員，而新竹棒球場評選委員、新竹漁人碼頭前瞻計畫委託設計開口契約、停車場委託規劃設計監造都有林靜娟，漁人碼頭的整體發展委託規劃設計則有林盛豐與王俊雄，等於漁人碼頭的前中後其案子都由五人幫全包了，怎可毫不迴避？

凌濤要求新竹市政府應該提供這次新竹棒球場四次重大建設會報的會議紀錄，包括是誰決定給艾奕康工程顧問公司、巨佳營造標案， 還有這次棒球場技術服務案、棒球場決標前、林智堅請辭前、棒球場開幕前，這四個時間點的重大建設會報會議紀錄，釐清責任。