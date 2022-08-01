「護國神山」台積電將進駐高雄，在楠梓產業園區設廠，設廠預定地經土汙整治作業完工後，確定將於8月7日執行設廠動土典禮，屆時蔡英文總統也將南下高雄參加動土大典，高市府表示，台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，預計5年內可創造超過4.5萬個優質工作機會。

高市府表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，園區土汙整治作業通過環境影響評估後，今年4月底園區完成核定，5月點交土地給台積電設廠並取得建照，6月園區公設及建廠將同步動工，預計2023年7月開始營運後將創造1500名就業人口及1576億元年產值。

台積電高雄廠確定將於8月7日正式動工設廠，高市府預估楠梓產業園區關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，帶動高階研發與設計人才等需求，整體招商預計5年內創造逾4.5萬個優質工作機會，帶動商業、服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。