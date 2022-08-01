近來豔陽高照，但逢周末假期，民眾不免外出親近大自然，但未做好防曬致皮膚曬傷脫皮，衛福部食藥署提醒，曬傷脫皮時，切忌讓肌膚接觸不必要的成分，以免讓皮膚更受刺激且會反黑。皮膚科醫師更進一步說明，皮膚曬傷後出現紅腫痛，應立即冷敷或沖冷水，待曬傷皮膚一週後恢復正常後，再進行平常的皮膚保養，較為安全。

食藥署於其臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」表示，周末假期間，許多民眾不免外出遊玩，若未做好防曬、致皮膚曬傷脫皮，例如曬傷後臉部紅腫，有人會用面膜急救，但甫曬傷的肌膚不可敷面膜，否則會更刺激皮膚、讓皮膚反黑。

汐止國泰醫院皮膚科主任俞佑表示，因剛曬傷後的皮膚相當脆弱且敏感，此時民眾不宜以DIY方式自製面膜，「若要敷面膜，只能使用純水、無任何添加物的面膜，」也可立即沖冷水，或採不凍傷方式冷敷皮膚。

食藥署提醒，曬傷脫皮時，切忌讓肌膚接觸不必要的成分。（取自食藥署粉專「TFDA 化粧品安全使用」）

俞佑表示，皮膚經嚴重曬傷後，會經過紅腫、痛、癢、反黑、脫皮等過程，約需一週時間，此過程中要減少對皮膚的刺激，可到皮膚科就醫，使用類固醇等藥膏，若未就醫，則建議民眾在一週後才能使用日常的保養品，以維護皮膚健康。