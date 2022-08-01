民進黨台北市長參選人陳時中今出席動漫博覽會，現場人潮滿滿，廠商也特別送上怪醫黑傑克漫畫，讓陳時中相當開心，現場的隨行人員還開心喊，「跟部長同行」；陳時中說，漫畫學問也很深，有人送我一套怪醫黑傑克，大家可能覺得比較久，我以前看的是老夫子，大家就沒聽過。

陳時中表示，今天收到很多禮物，最高興的應該會是我的兒子和孫子，他們非常期待，台北畢竟是文化之都，動漫是從小就看，深植於心裡，該如何讓這些創意發展得更好，讓周邊產業蓬勃，是政府要努力的方向。