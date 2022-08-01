民進黨桃園市長參選人林智堅選擇在8月的第一天，在桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬和「桃園隊」陪同下，公布「競選團隊及主視覺」，面對論文爭議，擔任競總總幹事的鄭運鵬代表受訪再度為論文事件澄清，面對林稱不知論文有給余正煌參考，他強調林寫結論時知悉調查員余正煌已畢業才在文獻探討加註，這都是負責任作法，也否認黨內定調「陳明通來救一局」，「這不是政黨工作需要去定調！尊重老師（陳明通），跟民進黨沒有關係！」

林智堅致詞完即和「桃園隊」開內部會議，由競選團隊總幹事鄭運鵬代表受訪。陳明通昨發聲明稱是他修正林智堅的論文交給余正煌參考，林智堅同日也稱不知情，但卻被眼尖網友發現林有引用余正煌論文。

鄭運鵬說，余正煌在修業年限最後一學期，老師提供他另外一個題目，並把林智堅2014年選舉相關資料檔案轉給他，但余的確先畢業，也是我們有苦難言的地方，因為一般都認為先畢業者被後畢業抄襲沿用，但狀況不是這樣，大家看到第一章重複部分，都是林論文寫作在前。

鄭運鵬說，余先生後來畢業後，因已經有論文存在，林智堅知道論文民調相同，「當然也必須要去參考，也在附註增加引用和標示！」，再度強調兩邊都沒有問題，都在老師指導下。「因為余畢業在前，林寫結論的時候，也知道余用自己選舉資料去寫論文且已經畢業，才會有在後面加註！」

鄭運鵬說，因為這樣過程，才會引發過去一個多月以來各方評論、捕風捉影和斷章取義結果，非常無奈，但去看余的論文，一開始就感謝林智堅提供的資料，強調林智堅的加註都是負責任的寫作，也不是後來加上去，是在當初論文裡面已經有引用，也是他有自信，但也是被抹黑地方。

「這不是政黨工作需要去定調！」鄭運鵬也嚴正否認「黨內定調陳明通救這局」，直指中常會、中執會議程怎會有定調內容，強調陳明通提出的聲明，是老師在自己經驗、檔案裡面、指導學生過程裡面，自己負責任的聲明，當然是尊重老師，跟民進黨沒有關係。

至於外界點名指導老師陳明通問題大，甚至要收回學位。鄭運鵬說，台大學術倫理委員會已成立，雖然對召集人蘇宏達長期政黨傾向，認為他應該自己迴避，不被採納後，團隊也提供相關事證，用學倫會要求的參與形式之一「書面資料」，包含法律公證資料，希望學倫會秉公看證據審理，至於其他個人意見會參考，但那是他們個人意見，這段時間見解很多。

面對對手稱不排除走法律途徑，鄭運鵬說，陳明通聲明已清楚說明，2位都是他指導下完成論文，沒有抄襲動機和作為，對方律師所稱的法律動作只能尊重，他們要自己判斷，就像這段時間林智堅承受斷章取義、捕風捉影、惡意扭曲，無奈也只能接受，重申這段時間是很辛苦一周，提出所有證據和法律公證，甚至上網公開給國人跟競爭對手最嚴格檢驗，是林對自己非常有自信，至於余先生，在老師聲明中有講到，也是無辜受害者，余的委任律師怎麼處理無法主導，也不曉得對方要如何判斷。