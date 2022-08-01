為了挹注台灣新創企業國際化發展能量，經濟部中小企業處自2018年起推動「國際創新創業訓練營」（以下簡稱 G Camp），透過國際業師豐富經驗、資金媒合及媒體曝光，給予全方位專業培訓，包括資金募集、談判技巧及國際市場鏈結等能力。推動自今，已成功培育超過72家以上新創團隊進軍國際市場，並累計創造1,000萬美元商機。

今年第6屆G Camp歷經三天國際級大師培訓課程及精彩展演後，由方略電子(股)、艾知科技(股)、亞博福爾摩沙、鉅怡智慧(股)、睿加科技(股)、澔心科技(股) 、優力勁聯(股)、聲麥無線共8組新創團隊獲「Web Summit國際鏈結獎」，將代表臺灣前進歐洲參與全球科技盛會，展現臺灣新創科技的堅強實力。G Camp集結國際策略夥伴豐厚的國際通路資源，包含由日本JETRO及StartupGoGo所提供的「日本發展獎」，將由大橡科技登上日本福岡The Pitch競賽舞台並透過JETRO網絡進行品牌曝光；旺德賽斯科技(股)則獲得由香港科技園所支持的「香港EPiC國際鏈結獎」，取得EPiC國際電梯簡報大賽準決賽門票；另集仕多(股)獲「新加坡發展獎」參與Accrete Innovation所提供的Market Access Program，將有機會落地新加坡市場開發業務。

除了國際鏈結資源之外，由悅智全球顧問（YEZ國際加速器）及華揚創投集團提供企業資源，獲得「YEZ國際加速器特別獎」的亞博福爾摩沙及睿加科技(股)，將有機會透過輔導獲得早期投資評估；而大橡科技、旺德賽斯科技(股)、昊慧(股)、澔心科技(股)、聲麥無線等5家業者獲頒華揚創投集團提供之「Startup101黃金會員獎」，將能與潛在投資人開啟對話並加速商業發展。

中小企業處副處長胡貝蒂表示，經濟部中小企業處將持續投入資源協助新創成長，為新創創造最好的舞台、培訓、交流及發表機會，以建立臺灣鏈結國際的新創生態系！走出臺灣、接軌國際，是臺灣新創企業必然的發展方向，而G camp藉由聘請國內外優秀講師、紮實課程內容，以及海外參展補助，扮演新創事業成長的推手，將持續透過「G Camp」，以「Growing、Global、Go」精神，協助臺灣新創在國際舞台締造耀眼佳績。