不動產顧問商CoreLogic在1日公布澳洲7月全國房價月跌1.3％，連續第三個月下跌，跌幅高於6月的月跌0.6％。其中雪梨房價月跌2.2％，為40年來最大月跌幅，並連續六個月下跌。墨爾本房價也月跌1.5％。

房價持續下跌，主要是澳洲央行自5月開始連續升息，讓房貸利率走高。由於澳洲房價已高，房貸利率即使上升一點，也會增加房貸戶的壓力，加上物價高漲增加生活支出，都打擊民眾的置產需求。

澳洲7月全國房價較去年同期成長8％，即反映過去一年來房價飆漲，令高房價問題變更嚴重，減弱民眾對房貸利率上升的承受度。

CoreLogic研究部經理勞利斯（Tim Lawless）說，雖然澳洲房價僅連跌三個月，但「住宅價值指數」顯示這三個月的跌幅，可跟2008年全球金融危機發生初期，與1980年代初澳洲房價開始大跌等情況相比。尤其目前雪梨房價跌幅有特別加快現象，出現40年來最大跌幅。

他預期在年底前澳洲央行可能繼續升息，會令澳洲房市情況進一步惡化。

目前澳洲基準利率水準已上升至1.35％，央行2日舉行貨幣政策會議，外界預期其可能升息2碼至1.85％，到明年中將可能升息至3.4％。在央行持續升息下，銀行業已不斷調高房貸利率。