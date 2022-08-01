中華經濟研究院發布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）經季節調整後中斷連續24個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.8至47.8，並創2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院院長張傳章表示，PMI的五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間轉為下降。領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續四個月緊縮，指數驟跌10.8至36.6，為2020年6月以來最快緊縮速度。經季調後的生產指數僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌7.8至43.8。

六大產業中，四大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業45.5、電力暨機械設備產業47.2、基礎原物料產業47.3，化學暨生技醫療產業49.2，僅交通工具產業55.5與食品暨紡織產業54.8仍呈現擴張。

製造業未來六個月的展望，已連續三個月呈現緊縮，指數續跌7至30.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。張傳章指出，六大產業中，五大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，依指數緊縮速度排序為電力暨機械設備產業22.2、電子暨光學產業27.7、基礎原物料產業28.4、化學暨生技醫療產業32.4與交通工具產業40.9，僅食品暨紡織產業50.0持平。