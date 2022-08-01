秉持著無懼精神迎向戰場！富邦悍將下半季首檔主題日「全面攻戰」將在8月13日、8月14日登場，球團與台北富邦銀行合作，除了舉辦睽違已久的悍將球員、Fubon Angels見面會之外，更將邀請東京奧運體操項目銀牌得主「鞍馬王子」李智凱、超人氣影視雙棲「宇宙女神」林思宇分別擔任開球嘉賓，一同為悍將應援加持，與悍將家人們一起「全面攻戰」！

以招牌「湯瑪士迴旋」完成的鞍馬動作站上體操國際舞台，李智凱囊括2017年台北世大運、2018年雅加達亞運、2019拿坡里世大運等大賽金牌，並在最高殿堂2020東京奧運體操男子鞍馬決賽中，以總和15.400分奪下銀牌，「完美落地」成為台灣史上首位奧運體操項目的獎牌得主。李智凱曾在媒體訪問時透露自己從小就是棒球迷，期待來到職棒賽場開球，這回李智凱將在13日蒞臨新莊棒球場圓夢，「鞍馬王子」李智凱獻出棒球開球的處女秀。

女子團體出身的「宇宙」林思宇，近幾年在主持、戲劇等領域累積高人氣，在戲劇《月村歡迎你》劇中展現演技令許多觀眾印象深刻，參與演出的《台北女子圖鑑》也即將在近期上線，近期拍攝戲劇《妮波自由式》挑戰台劇最大尺度，也令人引頸期待，而林思宇在《全明星運動會》第三季中展現優異的運動能力，留下多項大會紀錄令許多粉絲驚艷，「宇宙女神」林思宇在14日來到新莊棒球場，開球挑戰自己的運動極限。

睽違已久的悍將球員見面會將在08月13日賽前舉辦，將與悍將家人們一起找尋勝利密碼，還有機會可以獲得精美小禮物；14日賽前則將舉辦Fubon Angels見面會，快來與美麗又可愛的Fubon Angels一起組隊，參加投向勝利小遊戲拿好禮！

除了見面會之外，2天主題日還有豐富攤位活動等著家人們來闖關，「悍我同在」、「全力出擊」、「一擊稱霸」、「直達勝利」等關卡，歡迎大家一同體驗，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲團查詢。