雲林縣政府提供嬰幼兒莫德納疫苗集中接種，提升保護力。（張朝欣攝）

雲林縣政府為提升幼兒保護力，1日在西螺鎮中山國小舉辦「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務，雲林縣長張麗善表示雲林縣幼兒自上個月22日開打至今，完成第1劑接種率達10.4％，建議家長讓幼兒盡早注射疫苗，可降低90％MIS-C風險，也能降低染疫後腦炎等重症。

本土COVID-19疫情雖已趨緩，但中央流行疫情指揮中心上個月29日宣布新增8例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）重症，經分析，0歲至5歲占比突破6成，目前70例MIS-C個案中，只有10人曾接種疫苗，雲林縣政府認為有必要提升嬰幼兒保護力，啟動校園集中接種服務。

張麗善表示，雲林縣提供6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼童莫德納疫苗接種的醫療院所共計39家，除平日接種服務，考量家長上班時間，也提供夜診及假日接種，相關資訊請家長登入雲林縣衛生局網站的疫苗地圖，先查詢醫療院所接種日期、時間等資訊，再前往接種。

張麗善說，校園集中接種提供寬敞的接種環境，還有留觀休息區，幼兒在老師與家人的陪伴，可減少接種時的不安，若有不適情況也可即時處置。目前有些家長對於接種與否，仍處於觀望的態度，雖然施打疫苗不能保證不會被感染，但可以減少重症或死亡的發生機率。

專業醫療人員建議，家長可以評估家人工作及生活型態，若常處於容易接觸人群的高風險場所，或經常外食、外出旅遊等，最好讓家中幼童盡早注射疫苗，可降低90％MIS-C風險，也能降低染疫後腦炎等重症。