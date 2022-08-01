國際貨幣基金（IMF）5月完成五年一次的特別提款權（Special Drawing Rights，SDR）定值審查，決定人民幣占比由10.92％上調至12.28％，維持第3大儲備貨幣地位。新的SDR籃子貨幣今（1）日正式生效。此外，人民幣位居全球第五大最活躍貨幣，在6月全球貨幣的支付金額增加6.61％，較整體貨幣增幅更大。

據《中國證券報》，新的特別提款權籃子貨幣於今日生效，人民幣權重由10.92％上調至12.28％，上升幅度為1.36％。專家表示，人民幣在SDR籃子貨幣中的權重進一步提升，將有助於提升人民幣資產對全球資金的吸引力。

IMF於5月完成新的SDR定值審查，這是2016年人民幣成為SDR籃子貨幣以來的首次審查。IMF決定，維持現有SDR籃子貨幣構成不變，即仍由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構成，並將上調人民幣權重。

美元權重由41.73％上調至43.38％，同時將歐元、日元和英鎊權重分別由30.93％、8.33％和8.09％下調至29.31％、7.59％和7.44％，人民幣權重仍保持第三位。

大陸國家外匯管理局副局長王春英此前表示，近年來境外央行和追蹤國際指數的相關資金對人民幣資產的配置明顯上升，IMF將特別提款權中人民幣權重提高，充分反映國際社會對中國經濟和金融市場發展的認可和信心。

報導另稱，當前人民幣活躍度持續提升。環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前發布的人民幣6月報告和統計數據顯示，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣，佔比2.17％；與5月相比，人民幣支付金額總體增加了6.61％，同時所有貨幣支付金額總體增加了5.30％。