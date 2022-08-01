搶父親節美食孝親商機，王品集團引進的連續6年新加坡米其林一星餐廳「莆田」，以及全台十二大傳承臺菜餐廳「丰禾台式小館」均推出夏季全新菜單犒賞老爸 ，還有「藝奇」日本料理則針對父親節推出岩燒和牛兌換券，「青花驕」則推出3款父親節外帶套餐搶市。此外，王品集團全台23個品牌，亦提供異國料理、燒肉、鍋物和日料等各式美食，提供孝親子女父親節闔家聚餐多元選擇。

新加坡米其林指南7/12揭曉，莆田新加坡吉真那路老店連續第六年奪得一星餐廳殊榮，台灣莆田主廚以夏日當令食材研發6道開胃新菜，讓饕客感受現做鮮嚐好滋味，推薦「叻沙烤魚」，燉煮後的馬鈴薯吸滿叻沙醬汁，搭配鮮美金目鱸魚，一口咬下散發濃郁椰香，征服老饕味蕾；「辣椒蝦」以新鮮白蝦淋上新加坡辣椒醬，讓蝦子吸飽厚實醬香，辣中帶微甜的口感，好吃不膩口。「黑椒蝦」是以新鮮Q彈的蝦肉搭配黑胡椒醬汁，辛香甜味超開胃。「馬祖鮮淡菜」嚴選飽滿鮮美的馬祖淡菜，清炒後鮮甜度爆棚，消暑爽口。選擇米其林星級餐廳與家人共度父親節，是今年最體面的美食饗宴，即日起至9月18日點購2~10人套餐享88折優惠。

迎接父親節，全台十二大傳承臺菜餐廳-「丰禾台式小館」主廚推出全新10道經典台味新菜色，從海鮮、肉食、蔬食、湯品，以巧思烹飪手法呈現老台菜新吃法，帶給饕客更豐富的色香味新體驗，推薦必吃的「丰禾起家雞」選用稀有鹿野雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，以三提三放於熱水中低溫慢煮，使皮黃肉嫩，肉質更滋潤鮮甜，再搭配桔醬蘸著肉吃，微甜的酸味帶出鮮美肉質，還有主廚特製辣椒醬、九層塔醬一同享用，一口咬下格外美味。「古早味滷豬腳」這道菜特別容易讓爸爸懷念家鄉味，特選膠質豐富的豬後腳，高溫油炸至皮酥脆後，秘製湯汁滷製入味，香Q彈牙。「黃金草燉排骨湯」 選用蟲草花，搭配冬瓜、排骨精心燉煮，黃金蟲草花性質平和，不寒不燥，湯品清爽不油膩，標榜提供老爸補氣養生的最佳選擇。

「丰禾台式小館」這次新菜上市，特別加入多元豐富味型，「咖哩辣椒蝦」以白蝦搭配南洋風味的娘惹咖哩醬熬煮，醬汁可搭配酥脆鍋粑一同享用，讓料理呈現豐富的口感。「鮮蝦蒜蓉粉絲煲」 選用白蝦，搭配特製經典蒜蓉醬，同時在鍋底鋪滿粉絲吸附蝦子鮮甜味，蒜香十足、粉絲Q彈。

「酒香四杯雞」選用台灣鮮嫩土雞腿肉，在台式黑麻油、米酒、醬油三杯入味後，再加入一杯花雕酒增香，更能提升色、香、味層次。「丰禾台式小館」讓饕客父親與家人同享難忘的幸福食光，8月31日前內用、外帶點任一「雞」料理，享「酒」類88折加購優惠。

王品集團發展至今，全台23個品牌，提供異國料理、燒肉、鍋物和日料等各式美食，今年父親節，藝奇也為父親獻上心意，即日起~8月31日，至藝奇官方粉絲團活動貼文下方留言「我也要去藝奇品嚐極品和牛」，小編就會發送價值580元岩燒和牛兌換券，憑券到全台藝奇門店消費2客極上或名物套餐即可獲贈和牛一份。