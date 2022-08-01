台泥（1101）1日指出，台泥已正式成為氣候組織CLIMATE GROUP EP100會員，是台灣首間加入EP100能源效率提升的大型製造業，也是全球第4家通過EP100審核的水泥公司。

台泥承諾，所有水泥廠導入ISO50001能源管理系統及目標2040年能源生產力相較2016基準年提升50％。

EP100與RE100、EV100為目前國際重要之三大永續倡議。EP100（Energy productivity；能源生產力），2016年由英國氣候組織Climate Group與節能聯盟（Alliance to Save Energy）共同發起，支持更智能、更有效率地使用能源來提升生產力，並要求所有承諾成員每年提出年度節省能源報告，具體降低溫室氣體排放加速邁向潔淨經濟。

台泥指出，目前兩岸所有水泥廠已通過ISO50001認證，並制定節能策略，100％水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。

2022至2023年，台泥指出，將陸續投入多項能源效率提升的更新改造工程，包括蘇澳廠投入新台幣9億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由13度增至29度，發電效益提升超過1倍，以及蘇澳廠、和平廠分別投入1.34億元和3.82億元進行熟料冷卻機的更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低1.2公斤，總計將可減少3,139萬度/年外購電力及9,760噸/年耗煤量，約相當減少3.72萬噸二氧化碳排放，等同約310萬棵樹的減碳量。

面對化石燃料對地球的衝擊，台泥表示，將積極尋求替代燃料，如廢木屑、廢木材、農業剩餘資材等生質燃料以及固體再生燃料（SRF）。