國家運輸安全調查委員會今（1）日成立三周年，舉辦回顧與展望研討會，副總統賴清德出席致詞時強調，運安會應要有化被動為主動的作為，建立評鑑機制，預防重於治療的心態尤為重要，也要師法他國經驗，讓台灣的安全水準得以和國際接軌。

賴清德說，感謝運安會主委楊宏智臨危受命，這三年來帶領同仁為了運輸安全不眠不休，因為大家非常清楚，運輸安全沒有假期，必須要全心全力地投入，而不管是2019年南方澳大橋斷裂，又或是去年太魯閣普悠瑪事故，運安會都能運用專業，即時調查、公布資訊，穩定民心社會，讓整起事件能平穩進行調查，「這些努力和成就，國人看在眼裡都非常感激」。

賴清德提出三點期勉，第一點就是不忘初衷，因為運安會成立於重大交通災難之中，存在的目的就是要避免交通事故產生，一定要運用專業，時時精進，不負國人期待。

第二點，賴清德強調運安會應該要有預防重於治療的心態，無論是危機處理程序標準化，又或者是人事組織的管理，平時就要事先建置。

賴清德提及，醫療體系每年都要面臨評鑑，由衛福部成立專門委員會，邀請專家評鑑每個醫療機構，若不到標準就無法請領健保給付；同樣地，運安會除了被動地調查事故，也可以有計劃地針對軌道及航空業等來進行評鑑，因為每一次的重大事故，都社會而言都是非常悲哀的事情，因此要有化被動為主動的作為。

賴清德最後表示，國際化也是很重要的一部分，他透露，楊宏智特別告知他明年國際運輸安全協會（ITSA）年會將在台灣舉辦，包含歐洲、美國、日本以及韓國等30多個國家運輸安全的負責人，會來到台灣參與國際性會議。

賴清德認為，台灣不能閉門造車，一定要和國際做更多的連結，讓安全水準能夠跟國際接軌，因為他山之石可以攻錯，台灣可以師法他國好的經驗，也能分享自身經驗給他國，在這樣的狀況下，才有辦法確保台灣的運輸安全。