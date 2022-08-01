民進黨台北市長參選人陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲稱，捷運東環線還沒設計，還沒編預算，和缺工缺料有何關係。台北市副市長黃珊珊批評，東環段所有的進度都在交通部啊，委員去監督交通部要不要快一點呢？

管碧玲質疑，黃珊珊把缺工缺料包進來，是魚目混珠式的說謊，因為東環段還沒細部設計、還沒編預算，和缺工缺料啥關係，延宕8年，還要等10年，千萬不要這麼理直氣壯。

黃珊珊今出席活動受訪反批，沒有經過核定，怎麼會有細部設計跟編預算？委員可能要把程序搞清楚，北環跟南環已經核定了，當然有編預算，預算已經編1年多了。

黃珊珊說，環狀線整條線連起來，才會叫環狀線嘛，所以東環段是下一個階段，進度本來就會比北環、南環慢一點。

「我不知道她在堅持什麼，她就一直要扯東環段嗎？」黃珊珊批評，東環段所有的進度都在交通部啊，請委員去監督交通部要不要快一點呢？