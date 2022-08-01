台南市長選舉5搶1，無黨籍市長參選人商毓芳1日公開徵求全市37位「儲備區長」，還公布區長月薪高達13萬7757元，但報名者需繳交保證金20萬元，引發外界「賣官」質疑。民進黨市長提名人黃偉哲競選團隊發言人蔡筱薇表示，以此種方式儲備人才，容易被外界往不好的方向聯想；國民黨市長提名人謝龍介也認為，儲備人才是好事，但因區長屬事務官，需有一定的歷練，收保證金也可能有法律問題，應該更為謹慎。

商毓芳指出，「選市長，不是選一個人，而是組一個專業治理團隊。」台南縣市合併後有諸多市政問題，特別是原台南縣邊緣化，在地問題無法得到回應。這些在縣市合併後被完全忽略的地方，在直轄市長選戰期間也沒有話語權，不僅無法期待政黨利益優先的參選人，提出有效的具體政策，選後還任意安插自己的親信，毫無專業與在地情感。

商毓芳還說，她提出的「儲備區長」是「城市規畫師」的概念，也是未來局處首長的在地執行者。「在地人才是在地問題的專家」，改變自己的故鄉要自己來；市長參選就是個實踐平台，每個人都可以勇敢提出對自己專業的期許，以及故鄉發展的願景，一起前進市政府。台南有37個區長職缺，報名者只需繳交保證金20萬元，亦即捐出不到2個月的薪水，藉由大家一起互助選舉，選後還可取領合法、合理的區長月薪13萬7757元，以及實踐理想的工具與身分。

對此，蔡筱薇表示，可以理解第一次參選直轄市長的人想要突圍的迫切心情，但民主政治或城市發展，都是攸關法治、非常嚴肅的議題，選將以這種方式來處理，會被外界往不好的方向聯想。

謝龍介也指出，儲備人才雖是好事，但區長屬事務官，需有公務人員任用資格，十職等的區長還需先取得簡任官的資格才能派任，即使市長大權在握，也需依法度行事；至於收保證金更可能有法律問題，應該更為謹慎。