美國眾議院議長裴洛西亞洲行，挑動美中台政治敏感神經之際，甫結束赴美交流行程的大陸全球化智庫（CCG）理事長王耀輝表示，當前世界處於「一球兩制」狀態，呼籲中美應該盡快重啟人文交流，讓人文交流扮演好兩國關係的「壓艙石」角色。

大陸全球化智庫（CCG）代表團6月22日至7月21日赴新加坡、美國、法國、德國、比利時、韓國訪問，歷時一個月，跨越三大洲，與各國智庫學者、商界領袖、政要官員等進行交流。

他表示，我們一直說經濟是中美關係的「壓艙石」，我認為人文交流也有同樣的作用。另外我們要處理好主要矛盾，即與美國的矛盾，其他都是次要矛盾，要盡可能緩和次要矛盾。這幾方面做到位，中美還是有可能迎來一個謹慎樂觀的局面。

王耀輝也稱，考慮到疫情影響，開展上述人文交流可以採取一些靈活的做法，比如邀請外方人員來華交流可以參考奧運會時的閉環模式，不需要長時間隔離，減少防疫政策給他們來華的阻力。中方人員也需要更多地「走出去」。