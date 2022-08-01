國安局長陳明通出手救深陷「論文門」的林智堅，前立委沈富雄今天酸「阿通師亅為了救徒心切，竟然師心自用，先後發表驚人「三說」，痛批士大夫之無恥，是為「國恥」，建議不久水落石出之後，台大應予解聘，蘇內閣應予解職，方能息國人之怒。

對於「論文門」近日的發展，沈富雄今天在臉書戲謔的說「明通治痛丹，專治百痛，無痛不通」。他說，阿通師乃絕代鮮師，為了救徒心切，竟然師心自用，先後發表驚人「三說」：

一、「原創」說：兩篇論文，明顯有抄襲，重點是「原創」者被抄，抄人者非「原創」，誰是「原創」者？直接點名，連呼之欲出也省了。

二、「去脈絡」說：本師庫藏豐富，桃李無數，「去脈絡化」後，兩文雷同就不用大驚小怪了，還想不「通」，參照先師胡佛的治學精神就豁然貫通了。

三、「師徒一大抄」說：愛徒的論文可分為兩部份，無抄襲之嫌的部份乃出自愛徒的「原創」，雷同的部份乃抄自本師的修正稿，與愛徒無涉。

沈富雄痛批阿通師之大膽妄為，前無古人，士大夫之無恥，是為「國恥」。不久水落石出之後，台大應予解聘，蘇內閣應予解職，方能息國人之怒，否則奢談國安，乃空前絕後的大笑話。