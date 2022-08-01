酷熱的暑夏，來一杯沁涼的氣泡水，再加點蜂蜜與檸檬片，真是消暑又解渴！高雄市政府農業局推出「2022意氣蜂發飲品節」，邀請民眾前往全台hengstyle恆隆行指定百貨專櫃免費試飲「蜂蜜氣泡飲」。讓高雄在地食材也能有不同的口感與驚喜。 在義享時尚廣場的恆隆行百貨專櫃舉辦的「蜂蜜檸檬氣泡飲」分享會，由型農陳冠宇與莊承翰分享國產蜂蜜與黃檸檬的產地故事，更在現場示範「蜂蜜檸檬氣泡飲特調」與「蜂蜜檸檬蝦沙拉」兩道料理供民眾品嚐。 陳冠宇來自雙園養蜂場，父親曾獲得神農獎，返鄉後肩負起責任，發揮在科技業工作所學，將農務工作科技化、產品精緻化，推出「蜂旅時光」子品牌，成功打入網路市場，讓新的族群認識擁有72年歷史的養蜂事業。莊承翰雖然身為農三代，但在返鄉接手家中果園後才一手創立「悠綠客檸檬」，以家族栽種綠檸檬的技術為基礎，以智慧農業系統調節氣體濃度與溫度，自行研究出將果皮自然轉黃的技術，所生產的黃檸檬受到餐飲業與超市通路喜愛，如今在仰賴進口的黃檸檬市場中佔有一席之地。 高雄市農業局長張清榮表示，因為因為疫情和大自然變化的影響，結合環境保護、社會責任及公司治理的ESG經營理念成為主流。農業局自去年起與恆隆行百貨專櫃合作，在全台的廚房概念店辦理料理分享會，民眾可以認識優秀的型農，選購安心食材，今年更推出「2022意氣蜂發飲品節」活動，集結恆隆行十六個百貨專櫃推廣蜂蜜氣泡水免費試飲、辦理料理講座與線上抽獎等多項活動內容，攜手與hengstyle恆隆行百貨專櫃一起實踐ESG，從支持在地食材開始，關懷消費者福利、農業與環境的永續發展。

圖說:高雄市農業局自去年起與恆隆行百貨專櫃合作，推廣蜂蜜氣泡水免費試飲、辦理料理講座與線上抽獎等多項活動內容(圖/高雄市農業局提供) 民眾於九月底前往hengstyle恆隆行指定百貨專櫃，皆可免費試飲龍眼蜂蜜氣泡飲或荔枝蜂蜜氣泡飲，第一波主打的龍眼蜂蜜來自甫獲得「2022年全國國產蜂蜜品質評鑑」龍眼蜜頭等獎的蜜匠養蜂場林聖茹，荔枝蜂蜜則來自於雙園養蜂場，第二波則有來自崗發蜂蜜養蜂之家以及甲農蜂蜜的優質蜂蜜，無論平時是喜歡龍眼蜂蜜或是荔枝蜂蜜的香氣，到現場都可以馬上體驗氣泡水機打出蜂蜜氣泡水的新滋味。 7/30-9/11周末加碼體驗，於指定日期在義享時尚廣場、新光三越台南西門、新光台中、信義新天地A4以及京站小碧潭等五個hengstyle恆隆行百貨專櫃可享有「蜂蜜檸檬氣泡飲」試飲活動，每日前25名參加民眾還可以再獲得雙園養蜂場蜂蜜3入體驗組，有興趣的民眾可以上活動網頁做進一步查詢。