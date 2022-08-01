當今非常出名的醫師賴弘國，因帥氣外型被封為「醫界王陽明」，而他的醫術如何？甚至是哪一科？可能許多人不知道，對他的感情史反倒很清楚，賴弘國最為人所熟知的，是與「TWINS」成員阿嬌(鍾欣潼)結過婚，此前還與也很出名的「華航林依晨」Ivy(趙筱葳)有過一段婚姻，近來賴弘國上節目，吐露自己曾因此慘遭病患退掛號換掉，一口氣失去兩個本應可建立良好醫病關係的名媛姐妹花患者。

賴弘國近日作客《醫師好辣》節目，表達自己因感情世界而頻登上娛樂新聞版面，但也因花邊新聞而影響本業，他表示，一直很希望病人找他是因為他的醫術，但可惜到現在都還是受到上新聞的名氣所擾，有人是出於好奇心，也有人覺得他在醫學方面不可靠，因此離開，就像這對美國來的姊妹花。

賴弘國透露，最初是姊姊來找他看病，是受到他人的介紹而來，剛開始對賴弘國的私生活不太了解，接受了治療後，對方很滿意，還說下周妹妹也會回到台灣，說著也要帶她來給賴弘國治療。

一周時間過去，賴弘國留意到患者沒有依約帶妹妹來就診，反倒發現妹妹去掛其他醫師的門診，甚至連姊姊都沒來他這邊回診，讓賴弘國納悶，於是詢問了美容師這個患者在接受治療後，有沒有特別說些什麼？想說如果是自己做得不好，可以改進，沒想到美容師表示，並非賴弘國醫術不精或態度不好，是患者事後上網搜尋「賴弘國」，出現的新聞都是他離婚、跟女生約會之類的花邊新聞，因此覺得他不可靠，於是轉投其他醫師。

賴弘國對此感到相當無奈，他表示，真的在治療後成效都是非常成功的，病患跟他本人都很滿意，原本預期可以培養出一段互信的醫病關係，從來沒想過會因為私生活感情上新聞，而一口氣丟了兩名好患者，無奈嘆：「人怕出名，豬怕肥」。