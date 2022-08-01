中華經濟研究院發布7月台灣非製造業經理人指數（NMI）未經季節調整的指數中斷連續二個月緊縮轉為擴張，指數續揚7至56.7，主要是隨著國內每日新增確診人數增幅趨緩，非製造業商業活動與新增訂單也由低基期好轉。

中經院院長張傳章說明，NMI四項組成指標中，商業活動與新增訂單轉為擴張，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。未經季節調整的商業活動與新增訂單（新增簽約客戶或業務）指數在5月一度滑落至2020年5月以來最快緊縮速度（37.8與37.5），7月均中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數分別大幅躍升10.2與11.4至58.2與57.7。

張傳章指出，非製造業採購價格（營業成本）指數已連續20個月維持在60以上的上升（高於50）速度，但指數在4月攀升至創編以來最快上升速度的76.1後，已連續三個月擴張速度趨緩，7月指數續跌0.8至70.2。

其中未完成訂單（工作委託量）中斷連續六個月的緊縮轉為擴張，指數續揚8.8至50.4。存貨觀感已連續三個月過高（高於50，高於當前營運所需），指數續揚0.7至53.8，為2019年5月以來最高。

八大產業中有七大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業72.5、零售業61.7、教育暨專業科學業60.3、資訊暨通訊傳播業59.6、運輸倉儲業54.8、營造暨不動產業54.5與金融保險業52.7。僅批發業44.7持續回報緊縮。

雖然商業活動與新增訂單，由低基期下好轉，並中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，未來六個月展望指數仍連續四個月緊縮，但緊縮速度趨緩，指數續揚2.2至43.7。

張傳章表示，八大產業中，五大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為批發業22.9、金融保險業31、營造暨不動產業39.3、教育暨專業科學業46.6，與運輸倉儲業48.1。住宿餐飲業60與資訊暨通訊傳播業55.9，回報未來六個月展望呈現擴張，僅零售業回報持平50。