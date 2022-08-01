現年68歲的香港男星李修賢，過去曾憑著敏捷身手在演藝圈中發光發熱，還曾拿下香港金像獎影帝，以及金馬獎最佳男主角獎，演技備受肯定，而獨具慧眼的他也一眼向中當年還默默無聞的「喜劇之王」周星馳，不過兩人後來卻傳出不合而分道揚鑣。如今多年過去，李修賢近日被拍到與妻子外出時的模樣，引起不少人熱議。

李修賢小時候因家裡環境貧窮無法念書，國中就輟學找工作分擔家計，曾擔任過酒樓服務生與裝修工人，1970年加入邵氏電影公司後，他才憑著帥氣外表與敏捷的身手開始在電影中亮相，之後他也開始學習剪接、配音及導演的幕後工作，隨後在1978年成立自己的製片公司，並陸續獲得多項演技大賞，成就非凡。而獨具慧眼的他一看到當年尚未成名的周星馳時，便邀周星馳在他所監製的電影《霹靂先鋒》中破例飾演男配角，沒想到因此替周星馳打開星路，甚至憑此片獲得第25屆金馬獎最佳男配角獎，兩人就此奠定師徒之情。

李修賢過去曾是家喻戶曉的男星。（圖／微博）

根據大陸媒體的報導，有消息傳出，周星馳自從得獎後，李修賢便以70萬的片酬與周星馳簽了10部片約，但《義膽群英》、《風雨同路》等電影票房表現都不亮眼，使得李修賢只能將其他片約外借給其他電影公司拍片；另外，周星馳因在劉鎮偉所執導的電影《賭聖》中打響知名度，身價早已翻倍，但李修賢仍已舊的片酬履行合約，讓雙方關係開始惡化。

加上李修賢曾在片場當眾大罵周星馳的演技太過浮誇「為什麼演戲演得像隻狗一樣這麼出力？」讓周星馳耿耿於懷，還曾自嘲「走路像狗」，兩人不合傳言不脛而走，李修賢也在某次訪談中證實兩人不合的關係。不過，2002年周星馳平電影《少林足球》獲得香港電影金像獎最佳男主角時，仍大方感謝恩師當年的栽培，但兩人的關係已不如以往。

周星馳與李修賢過去曾是師徒關係，後來因片酬等問題決裂。（圖／微博）

如今多年過去，雖彼此都已放下過去的恩怨，但李修賢也坦承兩人再次合作的機會不大。目前李修賢也還是會接拍電視劇，露出頻率卻比過去少了很多，最近他被人拍白髮蒼蒼、凸著肚子與老婆逛街的衰老模樣，令影迷忍不住驚嘆歲月流逝。