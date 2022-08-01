長輩們學習利用平板製作動畫。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府教育處為縮減偏鄉數位落差，15年前在三灣鄉農會設置三灣數位機會中心，不但增加偏鄉學生電腦、平板的學習機會，也讓當地高齡長輩接觸科技課程，最近開辦「我的偶動畫」課程，教長輩們用平板製作動畫，不僅大獲好評，長者在學習過程中也笑開懷。

三灣鄉目前人口有6229人，境內居民主要為客家族群，並占全鄉總人口的99％，是全國客家人比例最高的鄉鎮，並有75％以上人口為從事農業生產，隨著社會演變，鄉內人口外移、老化，全鄉65歲以上人口有1526人、占24.4％，也因此居民少有機會接觸新穎科技。

苗栗縣政府為推動數位學習，與明基基金會合作，輔導三灣鄉農會打造數位學習據點，從2007年開辦10多年以來，開設許多結合在地文化的數位課程，廣受社區鄉里好評，學員也不分男女老少。

三灣數位機會中心日前開設「我的偶動畫」課程，教導學員使用智慧手機的動畫APP，並利用平板製作動畫，同時以客語為動畫配音，做出充滿童趣又有在地特色的偶動畫。

76歲陳姓阿嬤說，三灣梨是三灣鄉的特產，所以她跟其他同學一起用拍照、錄影跟畫圖的方式，呈現梨樹開花結果的過程。她說，平日多半自己一人在家，從沒接觸過平板，雖然學起來有點吃力、複雜，但她覺得很有趣。

許多高齡學員跟陳阿嬤一樣，都是首次接觸3C產品，大家分工合作，討論劇情、決定腳本，創作出各式各樣的動畫，像是賞桐花主題，拍攝桐花樹從綠葉到開花的過程，或是「天天五蔬果」健康主題，利用迷你蔬果模型，一步一步挪動，分享健康飲食概念。