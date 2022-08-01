美國眾議院7月底投票通過總規模2800億美元的晶片法案，該法案將向美國本土半導體製造商補貼520億美元，前民進黨立委郭正亮特別指出其中一項「10年條款」，即獲得補貼的業者，10年內將不得於大陸或其他不友善國家建廠，他分析，美國硬拉台積電赴美設廠，可能讓台積電非常痛苦，而且還恐怕變成「美國人才培訓所」。

郭正亮在《深喉嚨online》節目中指出，美國晶片法案意在讓高階晶片市場「去大陸化」，而這可能讓台積電非常痛苦，因為即使不想去，美國仍設定其赴美建6座晶圓廠。而台積電認為赴美設廠難賺錢，且因為要到台灣受訓半年，等同台積電幫忙培養人才，可能就此變成「美國人才培訓所」。

郭正亮進一步分析該項晶片法案，稱大陸在中低階晶片技術上的成熟，已威脅到美國，像是美國晶片大廠高通就因此流失大量訂單，而韓國大量進口大陸低價中低階晶片，也威脅到三星、SK海力士等廠商，他強調，美方真正目的就是讓高階晶片市場「去全球化」，更精準說則是「去大陸化」。

資深媒體人陳鳳馨則在《風向龍鳳配》節目中表示，美國晶片法案僅是補貼，恐怕無法從根本上改變美國不是適合製造地的事實，她強調，美國晶片生產最關鍵的問題是人力短缺與勞動力成本，以台積電為例，其在美國設廠所花費的人力成本比台灣多了50％。