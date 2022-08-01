每年8月1日為國定原住民族日，也是憲法將山胞稱呼正名為原住民的日子，總統蔡英文表示，原住民族的權利是人權議題裡十分重要的一部分，原住民族基於土地、語言、文化和獨特認同而產生的權利，都必須要受到足夠的尊重和保障。

2022年原住民族原權論壇今日於圓山大飯店舉辦，蔡總統出席表示，從國際脈絡來看，原住民族的權利確實是人權議題裡重要的部分，從聯合國人權兩公約、聯合國原住民族權利宣言，再到國內的「原住民族基本法」，這些彼此呼應的人權論述都指出，原住民族基於土地、語言、文化和獨特認同而產生的權利，必須要受到足夠的尊重和保障。

蔡英文說，族人最關切的土地權，政府不斷釐清土地歷史，協助族人取得保留地的所有權，現在「原住民族保留地管理利用條例」的草案，也正在立法院審議當中。

原民會主委夷將‧拔路兒(Icyang Parod)表示，自1984年開始，經過長達10年的訴求與抗爭，終於在1994年第3次修憲的時候，將憲法中具有歧視及同化意涵的山胞稱呼正名為原住民，並且在1997年第4次修憲，再將具有民族集體權意涵的原住民族稱呼納入憲法增修條文。

夷將指出，28年前正名運動的成功，是當時的原住民族團體、教會、國大代表及立法委員共同努力的成果，此外還有許多關鍵人物的支持與協助，而行政院長蘇貞昌在1994年擔任民進黨秘書長的時候，同意將「原住民族條款」納入民進黨的修憲版本並列入朝野協商的議題，促使後來各黨派分別提案納入修憲條款。

夷將表示，原民會在1996年成立，陸續制定了許多保障原住民族權利的政策，其中最重要的就是「原住民族基本法」，而2016年蔡總統上任，代表政府向原住民族道歉，並成立原轉會，在過去6年期間，制定或修正「原住民族語言發展法」、「原住民族教育法」等5種重要的法律。

此外，原住民保留地禁伐補償每年編列21億元，受益族人超過4萬2千人，照顧長者的文化健康站今年預算也提高到12.58億元，原住民族的權利保障已經有了長足的進展。