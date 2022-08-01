林智堅今公布競選團隊和主視覺。(蔡依珍攝)

林智堅今公布競選團隊和主視覺。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅選擇在8月的第一天，在桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬和「桃園隊」陪同下，公布競選團隊，且搶先一天在前晚釋出43秒主視覺影片，對卻遭質疑和同黨的台北市長參選人陳時中主視覺相似，林智堅競總總幹事鄭運鵬對此表示2者完全不同，各有其指標意義，若指相似對2設計師不公。

林智堅主視覺邀請到金曲獎得主「永真急制 Workshop」的設計師聶永真，和「燻雞」陳聖智設計競選主視覺，向前的箭頭，是山岳的稜線、是海浪的波紋、是飛機的機翼、是廟宇的飛簷，也是爸媽牽起孩子時的雙手，每一個箭頭，都有著不同的色彩，就像桃園這座包容多元的城市，熱情溫暖，有最草根的生命力，也是面向世界的國門之都。讓幸福的桃園一棒接一棒，下一個黃金十年，桃園，堅定向前！

林智堅主視覺曝光後被認為和陳時中的團隊相似度高。鄭運鵬說，全台灣的選舉都已經開始，林智堅團隊的主視覺跟陳時中團隊的主視覺，都領先台灣各個候選人提早公布，「這也表示我們準備很久，也已經準備好了！」

鄭運鵬強調，林智堅的團隊主視覺是由聶永真老師的工作室設計，聶是國際知名大師，在國內外都有很重要的指標意義，陳時中的主視覺則由他公子操刀，兩個都有非常正面的精神，強調2個的主視覺系統是完全不一樣的，各有它的指標意義，也有台北市跟桃園市的需求。

鄭運鵬說，若有人認為其中有相似的部分，對2個設計師都不公平，只要大家認真看，主要訴求都不同。他強調，聶永真也特別闡明設計理念，是對「年輕桃園、堅定向前」概念所產生的設計，他覺得非常棒，也符合桃園的需要。