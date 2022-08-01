新竹縣39歲林姓婦人，長期在診所治療右耳中耳炎，近期聽力變差，出現耳朵流膿流血，且合併劇烈頭痛症狀，到中醫大新竹附設醫院求診，耳鼻喉科主任王堂權以高解析度的耳內視鏡檢查及電腦斷層評估發現，林婦中耳炎已經進展到乳突炎，且侵犯到顱底，經過機械手臂輔助3D微創內視鏡手術，林婦耳朵不再流血和頭痛，症狀明顯改善。

王堂權表示，林婦中耳炎長期以藥物治療仍沒有改善，已經影響到顱底，即腦部下面乘載著腦部的一片骨質結構，病灶已經接近頭顱正中心的部位。

經過檢查與評估後，安排林婦做3D微創內視鏡手術，術中藉著機器手臂的輔助，進行乳突部及岩骨部等顱底區域的手術，清除發炎壞死的組織，並同步重建林婦的耳膜及中耳等聽覺相關功能。

王堂權說，耳朵或顱底部的解剖構造，有非常多的複雜神經及血管，3D微創內視鏡手術除可以將組織構造放大，讓醫護人員看得更清楚外，在3D視野下，更可很精準分辨各種組織的立體結構及相對位置。

同時，進一步結合機械手臂的輔助，提供穩定的視野，提升手術操作的精準度，順利在2個小時內完成手術，也沒有任何的手術併發症。

王堂權說，中耳炎的病患可能會有耳朵悶脹或者聽力方面的問題，合併間歇性耳朵流湯流膿，當有發燒不退、顏面神經麻痺或劇烈頭痛等情況，甚至分泌物帶著血絲，或顏色變深、變得膿稠或惡臭，一定要儘速就醫。

王堂權指上述情況，是因有可能中耳炎已經衍生併發症，例如乳突炎，腦膜炎及腦膿瘍等，不得不慎。