民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部辦公室1日啟用，與行政院長蘇貞昌上次參選新北市長時的競辦同一地點，約有300坪空間，進駐約60人。林佳龍表示，過去三周空戰已經開打，接下來將展開陸戰，這處地點將成為作戰指揮中心，與未來成立的12戰區互相搭配，未來五大主軸議題將聚焦文化、經濟、交通、觀光、美食，並一一檢視侯市府。

林佳龍說，離選舉投票日只剩118天，從選對會徵召他、中執會通過提名，到全代會造勢，這3個星期感謝各路英雄好漢主動投入這史上最艱困也是最精彩的選戰。

林佳龍說，面對的是一位經營很久、聲量也很高的總統級市長參選人，競選總部已經各就各位並開始作戰，現在工作人員進駐競總，未來3個多月將與議員一起拚。

林佳龍說，這是個能夠打仗的團隊，從很多議題攻防，不管是恩恩案、交流道、停車場、社會住宅、老人假牙補助，大家才突然發現新北沒有被真正檢驗過，也將從「遭遇戰」進入正規競選總部作戰。

林佳龍說，他將提出新北首都圈政見，透過堅強發言人跟議員參選人，檢視體檢侯市府「12年」來的施政，另新北有12個立委選區，也會有12處戰區，由立委擔任指揮官，這是在8月29日正式登記後要完成的工作。

林佳龍也喊話，選舉進入最後一個月後，在選情比較熱之時，期待要跟新北市長侯友宜舉辦辯論會，不管是現任做了什麼政績，或是挑戰者提出什麼政見，希望能來場君子之爭。

對於沿用蘇貞昌辦公室，林佳龍說，我們很快進駐，感謝蘇院長團隊告訴這個資訊，他覺得功能很好，將成為作戰指揮中心。