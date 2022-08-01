柴智屏推廣滾筒健康瘦。（時報出版提供）

柴智屏始終保持少女般好身材。（時報出版提供）

「偶像劇教母」柴智屏（柴姐）有了新封號：滾筒女神！她籌備多時的新書《要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦》將在8月2日上市，柴智屏自信表示，這套滾筒運動搭配正確飲食的系統，已經實驗了超過一百個以上的朋友證明有效，「這本書最重要的事，就是教你如何瘦。給我3個月的時間，認真地作，一定可以讓你有所變化！」

在《要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦》書中，柴姐對「瘦」的定義，並不是追求體重變輕，而是要追求「視覺瘦」；柴姐說：「如果你體重很輕，但是朋友眼中的你，總是覺得看起來肉肉的、泡泡的，那很抱歉，你這種情況叫做虛胖。」所以她要教大家，怎麼瘦到好處，怎麼瘦得好看，而且，只需要一個滾筒。

柴姐稱讚「滾筒」是她心目中20世紀最偉大的發明，靠著一個滾筒，就能滾動身體的筋膜，幫身體排毒、促進代謝，而且還能減肥。她舉例旗下藝人段鈞豪，身體長年受痠痛、水腫問題困擾，在柴姐的滾筒「調教」下，3個月瘦了近10公斤；還有柴姐的秘書Cindy，原本是166公分、75公斤的胖妹，藉由滾筒練習和飲食控制，現在體重一直維持在52公斤左右，減重超過20公斤！

柴姐在書中除了寫下自己過來人的經驗，還親自示範全身包括小腿前側、後側，大腿前側、後側與內側、外側，以及臀、背、腰和胳肢窩共10個部位的滾筒教學，她建議大家每天花1個小時靜下心做滾筒，好好放鬆筋膜、和自己的身體對話：「1天1小時，聽起來好像很花時間，但10個部位平均一個部位也才花6分鐘！」柴姐打趣表示蕭薔說「6分鐘護一生」，現在她要教大家每天為自己各個部位「6分鐘護一身」。

為了讓大家能夠更快學會如何「滾」，柴姐還斥資6位數，以30人團隊、比照電影拍攝的高規格，3機錄製每個部位的滾筒教學影片，讀者只要輕輕掃瞄書中的QR CODE，就能看影片跟著學，「滾」出窈窕和健康。拍攝當天，她連續工作15小時，卻絲毫不見疲態，精神飽滿、氣色始終處於最佳狀態，就是「要瘦！就要滾」的最佳代言人。《要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦》8月2日起在全台各大實體和博客來、momo、誠品線上、金石堂等網路書店全面上市，以上4個網書通路購書限量贈送「Comefree 瑜珈伸展圈」。

更多訊息請上柴姐IG（https://www.instagram.com/angiechai888/）和「柴姐柴知道」臉書粉絲頁查詢。