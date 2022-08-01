民進黨桃園市長參選人林智堅先爆發論文抄襲疑雲，隨後其擔任新竹市長任內整修的新竹棒球場又引起民眾怒火，但民進黨卻全黨救一人，讓國民黨立委賴士葆狂酸「呼籲蔡英文繼續堅定力挺！」

林智堅就讀中華大學及台大國發所的2份論文，均於7月初遭控涉嫌抄襲，至今已延燒1個月仍未平息，事情爆發之初他先說是舊聞、早已接受過檢驗，但隨著各界爆出其它事證，林智堅也準備各種資料回應指控，不過其說法仍令不少人存疑，多數民眾均在等候台大及中華大學的審定結果出爐。

除了論文案外，耗費多年、斥資12億預算整修的新竹棒球場，終於在7月底啟用，結果僅打2場比賽就被網友發現場地有諸多問題，球員也抱怨場地內充斥石子，紅土蓬鬆、顆粒過大等問題，甚至造成3名球員傷退，其中富邦外野手林哲瑄更因左肩關節唇破裂，本賽季恐直接報銷，還要接受手術，讓他本人直言是生涯受過最嚴重的傷。

儘管如此，民進黨仍全黨救一人，賴士葆昨（7/31）日在臉書呼籲總統蔡英文繼續「堅定力挺」林智堅持續以證據為基礎向各界說明，還要出席他的每一項造勢活動，共同宣揚林智堅所謂的「論文原創沒抄襲」及所謂的「優秀的治理能力」！