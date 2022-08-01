近期英國媒體報導稱，英國企業由於擔心中英政治關係緊張，被迫考慮重新調整對中國供應鏈的依賴，而這一轉變或加劇英國民眾的生活成本危機。對此，中國駐英國大使鄭澤光7月30日指出，理性的英國企業十分清楚，與中國「脫鈎」將對他們的全球競爭力造成災難性影響：這種做法絕對行不通。

觀察者網綜合《金融時報》、路透、《獨立報》等英媒7月31日報導，英國工業聯合會（CBI）負責人丹克在7月30日的一次採訪中表示，由於擔心中英政治關係緊張，英國企業正在切斷對華貿易關係，但這一轉變可能會引發通膨壓力，加劇英國民眾的生活成本危機。

創建於1965年的英國工業聯合會自稱代表英國經濟中的所有領域，其成員包括英國的公司和貿易協會，代表約19萬家企業；它們總共雇用了近700萬人。

丹克在接受英國《金融時報》採訪時說，「目前我接觸過的每一家企業都在重新考慮自己的供應鏈……因為他們預計，我們的政客將不可避免地加速走向一個與中國脫鈎的世界。」

路透報導稱，根據英國官方貿易統計數據，中國是2021年英國最大的進口商品來源地，佔總量的13％，而中國是商品出口的第六大目的地。

7月21日，英國軍情六處（MI6）負責人穆爾在阿斯彭戰略安全論壇上與美國中情局（CIA）局長伯恩斯「一唱一和」，聲稱西方需要讓北京知道「攻台」的「可怕後果」。英國軍情五處（MI5）負責人麥卡勒姆7月初與美國聯邦調查局（FBI）局長同台發言，指控「中國間諜竊取西方技術」。

此外，隨著英國首相競選進入關鍵階段，英國一些政客開始對中國展示強硬身段。在英國保守黨主席選舉7月25日舉行蘇納克和特拉斯的首場面對面電視辯論的前一天，蘇納克突然宣稱，中國是「英國和全球安全的頭號威脅」，「如果自己成為英國下一任首相，將對中國採取強硬態度」。而在在這次選舉前，蘇納克一直主張與中國發展「成熟與平衡的關係」，多次表態希望推動中英經濟對話的重啓。

對此，7月25日，中國外交部發言人趙立堅回應表示，個別英國政客散布所謂「中國威脅」謬論、鼓動限制英中聯繫，這些言論只會暴露他們對中國歷史和現實的無知，以及通過抹黑中國掩蓋自身無能的企圖。他們的鼓譟違背人民願望，損害兩國共同利益，必將以失敗告終。

《金融時報》報導稱，丹克指出，美國對中國日益增長的擔憂，也讓英國企業對依賴中國供應商變得更加謹慎。這些英企可能轉向其他國家或地方尋找貨源，但這將導致成本更高，從而引發通貨膨脹，加劇英國民眾的生活成本危機。

目前，英國通貨膨脹情況已不樂觀，數據顯示，6月份，英國的通膨率上個月飆漲到9.4％，已創下40年來的新高，其中的部分原因是因為俄烏衝突而導致的能源價格飆漲。

「這將重新定義英國的貿易戰略......聚焦的重點將不再是我們賣給誰，而是我們從哪裡採購。」丹克還感慨道，「你不需要是個天才就應該知道，低價或廉價的商品可能已經成為過去了。」

路透還提到，英國頻繁地以國家安全為由阻止中國收購英國公司。英國商務大臣誇滕（KwasiKwarteng）7月20日稱，根據英國「國家安全和投資法」，他已發佈命令以國家安全為由，禁止北京無限視覺科技有限公司從曼徹斯特大學購買知識產權，這些知識產權將允許他們開發，測試，製造，使用和銷售許可產品。

7月30日，針對上述英國媒體關於「英國企業擔心可能不得不重新調整對中國供應鏈的依賴」的報導，中國駐英國大使鄭澤光指出：最近英國政客的反華鼓譟給英國工商界正帶來不確定性和不安情緒，進而加劇英國國內不斷激增的生活成本壓力。理性的英國企業十分清楚，與中國「脫鈎」將對他們的全球競爭力造成災難性影響：這種做法絕對行不通。