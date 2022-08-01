台中市魏姓老翁日前向學校警衛求救自稱，「因媳婦去打麻將，夫妻起爭執，他當和事佬卻被兒打傷。」警方接獲家暴不敢輕忽，緊急帶翁返住處調查，原來是老翁有失智症，這些都是妄想情節，令人哭笑不得。家人同時感謝警方將人平安送返家。

魏姓老翁日前7時許獨自外出，卻在健行國小向值勤警衛求救，稱遭家人毆打成傷。第二警分局立人派出所警員周明儀趕緊到場了解，發現老翁獨自站在人行道上表情痛苦，立刻上前關懷，

魏翁指出，長子因心情不佳而徒手攻擊其背部，導致腰部極為疼痛而跑出來。翁還告訴警方說，第二個兒子也同住，最小的兒子則住在1公里外的省三國小旁。魏翁又肯定說，「大媳婦去打麻將，夫妻倆因此起了爭執，他想當和事佬，卻反遭兒子出拳毆打」。

受理家暴案件的警方不敢大意，陪同魏翁返家，媳婦開門表示，老公是獨子，沒有其他兄弟，且早上6點就出門工作，不可能有毆打爸爸情事。這才發現魏翁有失智情況，且背部痠痛只是舊疾，遭兒子家暴情事，原來只是自己妄想，讓人啼笑皆非。

第二分局長陳家銘表示，許多失智症長輩常會產生令人意想不到的妄想，因此，在照顧失智症長輩時，要多一份同理心，想想長輩可能想要做什麼，又或是他們需要什麼幫助。畢竟失智症的長輩終究是自己的家人，對於疾病多一點瞭解，多站在患者的角度著想，相信在照顧的過程中也可以少一點衝突。