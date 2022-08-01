民進黨台北市長參選人陳時中今出席動漫博覽會，被問到與對手國民黨參選人蔣萬安和北市副市長黃珊珊民調相當接近；陳時中說，比賽剛剛開始，民調是參考；至於是否擔心黃珊珊會搶綠營票，陳時中表示，所以要更精進，把政策講清楚，讓大家認同我們。

根據最新民調顯示，三人的支持度相當接近，選情緊繃；陳時中表示，比賽剛剛開始，民調是參考；至於是否擔心黃珊珊會搶綠營選票，陳說，要更精進，把政策講得更清楚，讓大家認同我們。

陳時中7月30日公布競選口號「把事做好」，卻遭國民黨台北市長參選人蔣萬安大酸，「這是提醒民眾，他沒有把事做好」；陳也回酸蔣，「沒做事無從比較」陳時中今也列出自己擔任衛福部長的政績。

他表示，自己當衛福部長5年，制定了8部法律、修訂了90部法律中的332條文、增訂了47條刪減了4條，這每一條都是要能做事肯做事，盡量溝通才能完成。

陳時中指出，還有「社會安全網」從以前是沒有的，從零開始到現在的407億；少子化預算從不到150億，現在已經到800億；長照也從500億進展到600億，這些都是在有政府會做事的前提裡面一步一腳印做出來的成績。