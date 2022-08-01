證交所今（1）日公布7月台股證券開戶數為1,228.74萬人（已總歸戶），較6月小增2.77萬人續創新高，年輕人開戶數日益上升，40歲以上新開戶2.89萬人，比新增總開戶還多，主因61歲以上開戶不增反降達3,588人。顯示台股投資人結構巨變，資深老年股民快速凋零中。

證交所最新統計，到7月底，台股證券開戶數續創新高，來到1,228.74萬人，單月增加2.77萬人，增加戶數明顯較過去二年的動輒4～5萬人銳減，顯示隨著開戶數已超過台灣總人口數的一半以上之後，開戶數確實有明顯趨緩。

不過，新開戶數仍然集中在40歲以下年輕族群，證交所統計，7月30歲以下新開戶數近2.3萬人、占比高達83％，若加計40歲以下為2.89萬人，則更超過全體增加戶數，主因61歲以上開戶數不增反降3,588人，另外41～50歲及51～60歲這二個年齡層，也僅各小增1,867人及240人，都是呈現增長大幅下滑的態勢。

此外，法人到7月底總開戶數首度突破9萬戶，為90,040戶，較6月底小增198戶。