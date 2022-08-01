豪宅與五星酒店垂直共構，美國紐約與英國倫敦皆有案例，國內的台北有文華苑與西華富邦，高雄則有遠雄THE ONE與高雄洲際酒店，THE ONE與高雄洲際並正式簽約，由高雄洲際酒店提供THE ONE住戶有關餐飲、住宿的2大獨享優惠，累積的每一塊錢，也可成為洲際酒店IHG的會員累積點數，享有IGH權益，創造豪宅垂直共構五星酒店的價值。

遠雄房地產副總潘長俊1日表示，近期有越來越多的企業主，詢問「遠雄THE ONE」，指定要183坪的大坪數房型，可當住家，也能做招待所，潛在客戶想要買進的理由，除了遠雄THE ONE是全台第一高豪宅的稀有性，遠雄THE ONE是台灣唯一68層垂直複合式星級飯店私宅會所，1至16樓為高雄洲際酒店，具備特殊性。

潘長俊指出，另一個重要的因素是，區域未來價值，因為，高雄亞洲新灣區不但是台灣未來發展5G AIoT智慧城市產業重鎮，同時也是南台灣極具代表性的觀光勝地，山河海灣環繞的絕美旅行秘境、和熱絡的休閒娛樂活動，成為國際企業主購買渡假或招待所的首選。

他說，240戶的遠雄THE ONE從預售至今，已售出逾70％，實登最高價約每坪55萬元，最近也有成交每坪53萬元、總價約1.09億元的中高樓層產品，至於尚未開賣的58樓366坪一戶的全視野豪宅，「有機會創價每坪逾70萬元」。

潘長俊指出，遠雄THE ONE與高雄洲際酒店正式合作之後，遠雄THE ONE住戶將享有高雄洲際酒店提供的全方位專屬服務，在餐飲方面，高雄洲際酒店將打八五折，並直送住戶，時間從每天上午8時到晚間8時30分，住宿部份，遠雄THE ONE住戶訂房，不分平假日，9折優惠且含早餐2客，並提供所有房型免費升等，並可延至當天下午4時才退房等。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）強調，遠雄THE ONE加入IHG會員之後，在高雄洲際酒店所消費的每一塊錢，都不會浪費，將累計到IHG會員點數。

去年底營運的高雄洲際酒店，也曾面臨COVID-19疫情的衝擊，不過，羅嘉麒指出，從今年6月開始，住房率在平日已回升到60％以上，假日更逾80％，平均房價每晚7000元。

他說，這段期間的住宿旅客，有80％來自中北部的自由行旅客，另有20％屬在地客層，房價竄高、住房率提升，主要來自經營團隊的努力、以及奏效的行銷策略，特別是IHG會員制更新之後，許多新的優勢，讓高雄洲際酒店獲得IHG會員的青睞，選擇進駐高雄洲際酒店。