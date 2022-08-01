工總1日發布以「轉骨」為主題的2022年工總白皮書，白皮書中直指，台灣當前面臨：「產業失衡」、「能源挑戰」、「人口危機」、「通貨膨脹與供應鏈變化」、「兩岸關係與地緣政治風險」等五大風險。

工總白皮書也因此歸納出九大建議方向：

一、「推動台灣成為區域運籌中心」：除目前政府推動的「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」外，我們建議區域運籌中心應納入智財中心、營運總部中心、以及資產管理中心。

二、「打造陸海空新興產業體系」：建議政府在半導體、5G通訊產業外，加強力道推動陸(電動車)、海(離岸風電)、空(太空、低軌衛星、無人機)等新興產業，讓中小企業有機會切入並參與高附加價值的供應鏈，將有助於提振整體產業競爭力，才能完善台灣產業結構，進而促使生產資源獲致合理配置與有效運用。

三、「加速基礎建設更新速度」：建議政府應多加利用基礎建設證券化、促進民間參與公共建設﹙Public-Private-Partnership)，將民間資金與思維納入公共建設推動的機制中。

四、「多元布建新能源，確保穩定供電」：政府能源政策應重新檢討評估未來10年的電力需求，且所有能源不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能、冷能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構；配合台灣產業發展，參考國際能源署(IEA)全球能源配比，訂定能源分期目標，才能長期兼顧穩定供電與減少碳排的目標。

由於零排碳的核電有助於增加電力調度彈性，政府應審慎評估讓現有核電廠延役，扮演備載能源的角色，同時參考法國發展新一代小型核能設施的可行性做法。零排碳的核電，可作為基載能源，不宜貿然從能源選項中排除。

五、「全力推動低碳轉型」：建議政府儘速擴大驗證量能，協助中小企業進行碳盤查，並以政策獎勵措施，鼓勵企業投入淨零排放；協助中小企業理解淨零碳排議題之重要性與帶來的影響。

關於產業關心的碳費問題，徵收對象應擴及所有事業與民生，以直接與間接溫室氣體排放者為對象，建議碳費費率應先低後高分階段滾動檢討。

六、「解決人口危機與人力資源不足之困境」：近年來，愈來愈多的國家改弦更張，逐步從獎勵生育的角度轉於營造快樂、宜居的居住環境著手，增加人民的幸福感，進而帶動生育率的提升。政府應思考從「建立宜居環境」與「強化個人效率」著手，推動整體社會的正向循環，包括大量興建社會住宅，讓家庭債務減輕，進而縮小貧富差距；在教育上，推動平等、適性教育，產學間緊密合作，避免產生學用落差鴻溝，「打造宜居社會、快樂國度」可能才是提高生育率的根本解決之道。拓展與擴充人力資源是治標，但遏止人口數持續下探才是治本。挽救人口危機，要追本溯源，摒棄短期煙火式的措施，才能找到解決之道。

七、「協助產業應對通貨膨脹與供應鏈重組」：建議政府應全面掌握全球物價之波動情形，同時確保能源、原物料、糧食供應之穩定；並且檢討政府總體金融及財政政策配合調整之可能性；行政部門可考慮利用大數據資料庫，建立原物料價格變動模型，俾利產業預測重要物價指數波動情況。產業界也希望政府採購環境能夠更加符合社會發展現況，並應依物價滾動式修正，修正相關政府採購規定，以符合實際物價波動情形，讓廠商能保有合理利潤。

八、「掌握國際經貿趨勢，強化新南向政策效益」：政府在對外經貿政策上，除了協助產業探尋新的生產基地、商機媒合，也應積極參與國際數位貿易規範的制定，讓我經貿版圖更加完整，確保我方利益。

我國在推動新南向政策時，更須留意各個國家在RCEP扮演的上中下游位置，並從產業鏈體系，建構各國推動計畫的策略地圖。

九、「重啟兩岸對話，恢復民間互動交流」：在確保我國主權完整的前提下，「能戰也要能和」，兩岸應重啟對話機制，恢復民間交流，減少對於情勢的誤判，才能使台灣在和平局勢下持續穩定發展，並促成區域的穩定和平。

工總指出，台灣經濟表現亮眼，但國際情勢變幻莫測，擁有安全、和平、永續的生存發展空間，其重要性無可取代。唯有如此，所有亮麗的經貿數據才會具有意義與價值。