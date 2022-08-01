國安局長陳明通昨再發2千字聲明「救援」林智堅論文門疑雲，台北市議員王鴻薇斥陳違反學術倫理，林智堅競辦總幹事反批王是操作自己的聲量，斥她一下講林智堅、一下告余正煌抄襲，都是捕風捉影、散彈打鳥、不求甚解，自證矛盾而非證明林智堅有問題。

林智堅台大論文指導教授陳明通昨再發2千字聲明，稱把林的論文初稿給調查員余正煌，林隨即開記者會直呼「水落石出，還我清白！」，導致論文有雷同處，稱自己渾然不知。台北市議員王鴻薇對此批評是狼狽為奸、事後串供，今將向教育部檢舉陳明通違反學術倫理。

「完全是操作自己的聲量！」鄭運鵬痛批，王鴻薇這段時間對論文所有的政治動作，包含跑到中華大學門口抗議，有時候講林智堅、有時候說學校、現在又推陳明通，甚至還去告余先生抄襲林智堅，都是操作自己的聲量。

鄭運鵬批王鴻薇不求甚解，可以指控林智堅、可以指控余先生，現在還指控陳明通，反問王究竟是怎麼認知論文事件？「她怎麼沒有發現，這些狀況是老師指導學生的結果！」，種種可以證明王鴻薇是捕風捉影、散彈打鳥、不求甚解，也是證明自己的矛盾，不是證明林智堅有問題。