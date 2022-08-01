美國眾議院議長裴洛西展開亞洲行，是否訪台成為國際關注的焦點，工總理事長苗豐強表示，裴洛西對於台灣很友好，她一直表現出站在台灣這一方。

但是這個時間點是否為敏感的，從不同角度來看，這時候來「是對台灣有利？有害的？」，平常該表達台灣友好的事情就應該平常表達，若只是「湊熱鬧」的心情，雖然用詞較為極端，卻是對台灣最大的利用，應該考慮這件事情。

苗豐強表示，兩岸關係工總一直秉持應該保持溝通的平台。工總的白皮書也指出，經濟學人曾經去年將台灣列為「世界最危險的地方」，再確保我國主權的完整前提下，「能戰也要能和」，兩岸應重啟對話機制，恢復民間交流，減少對於情勢誤判，才能使台灣在和平局勢下持續穩定發展，促進區域穩定平和。

工總表示，希望國內各黨派能先尋求共識，在既有的基礎和李基資產上，恢復兩岸對話，化解情勢誤判帶來的風險，進而在社會、文化、產業上進行交流，化解兩岸日益上升的敵意螺旋。