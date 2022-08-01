清眷五組進駐藝術家(團隊)齊聚與總策展張惠蘭副教授進行創作交流並參觀工作室。（港區藝術中心提供）

進駐藝術家莊博雅提出「家書郵局」概念，邀請民眾參與創作展出。（港區藝術中心提供）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，第三屆微衛星實驗創作基地駐村藝術家莊博雅、宇田奈緒、李燕華及藝術團隊陳麒文＆王崧合、夜間飛行者等，陸續進駐清水眷村文化園區；港區藝術中心指出，即日起至10月底，將親身體驗清水眷村的人文及歷史脈絡，並與來訪民眾互動展開專屬清眷的藝術創作實驗。

文化局指出，清水眷村文化園區是全國唯一擁有考古遺址和聚落建築群雙重文資身份的眷村，前身為眷村「信義新村」是空軍後勤的眷舍，地下有中社考古遺址，在特殊的空間紋理下，港區藝術中心自109年首度徵選藝術家進駐，藉此扶植優秀藝術人才，搭建當代藝術交流平台。

港區藝術中心表示，今年駐村計畫以「現地創作」為主題，徵求前衛、新銳，具實驗性並且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，經過評審由3位藝術家和2組團隊脫穎而出。

今年駐村藝術團隊之一，來自彰化師範大學美術系研究所及高雄師範大學美術學系的「夜間飛行者」(劉文韜、柯頌葳、宋孜穎、李翊如、賴盈如）創作能量充沛、領域豐富，甫一進駐即於53號空間展開第一場展覽「山線海線–夜間飛行者創作預展」，成員之一的李翊如指出，展覽以海線換乘為主題，探討人在移動中的過程與環境交會的相互影響，後續將搭配展覽以漸進方式開放更多駐村空間。

陳麒文＆王崧合之二人組合則皆來自東海大學美術系研究所，二人將以各自擅長的媒材將膠彩與新媒體技術相結合，在眷村場域重塑想像中的平行世界。擁有豐富駐村經驗的藝術家李燕華，畢業於台灣藝術大學美術系，曾獲得多次國際獎項，進駐後將延續研究近10年的家計畫系列，創作清水眷村篇探究家在清眷的本質。

另一藝術家莊博雅畢業於大葉大學視覺傳達設計學系，本次提出「家書郵局」計畫，將取材眷村生活點滴，用承載期待與思念的家書概念，邀請民眾與她一同創作並參與展出。來自日本的宇田奈緒，來台就讀台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，她希望能以外國人視角，透過訪談家庭照片，尋找缺失的清水眷村家族史片段，並以影像作品做紀錄。