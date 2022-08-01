當紅YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生，憑藉著許多惡搞作品而成名，活潑又開朗的個性圈粉無數，平常愛搞笑又好脾氣的他，竟然罕見動怒，在IG上自曝旗下一名員工為攝影師，對另一名女同事有性騷擾的行為，讓他相當失望，並且公開點名，提醒業界人士注意。
孫生在IG的限時動態中寫道「這次我認真生氣了！我們有個員工做了很離譜的事」，透露一名員工趁著女同事喝醉，將女方帶到廁所揉胸以外，「半夜還像淫魔一樣狂敲她房門」，接著還在一次工作結束後，馬上約孫生的朋友到旅館「硬揉她奶說想來一發」，孫生表示這些都是女同事哭著跟她講的。
孫生痛心表示，他原先覺得該員工的工作反應不錯、表現可以，怎料短短時間內，一再發生性騷擾事件，讓受害女方情緒崩潰，「真的讓我們非常失望！」他也公開標出該名員工的IG帳號，提醒說：「這個攝影師請業界注意。」該攝影師的帳號目前已經消失，孫生也刪除該則點名動態。
事實上孫生的工作團隊，已經不是第一次出包，日前孫生邀請一位19歲女生來拍重機影片，怎料該女生沒有重機駕照，讓孫生怒批「沒駕照不能上路這連國中生都知道吧？」事後她向孫生表達歉意，冷靜過後的孫生刪文道歉表示「等妳考到重機駕照再一起拍片」
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