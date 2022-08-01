自2020年禁團令後，觀光局近期緊鑼密鼓籌備迎接國境解封的觀光市場，7月31日日本踩線團25人抵台，為疫後首見。日本踩線團1日前往野柳參訪，觀光局國際組黃勢芳1日表示，此次是採用「防疫計劃」，入境免隔離的方式邀請日本貴賓來台，後續其他國家有興趣的話也會陸續展開作業，會滾動式檢討做法。

黃勢芳說，稍晚行程會去基隆，其中有日本首相岸田文雄的曾祖父開的岸田吳服店舊址；接下來也會前往免稅店參訪，並且迎來此行重點「跟國內業者交流」；旅程最後一日踩線團一早將搭機離台。

他說，因為防疫，希望踩線團此行看到台灣旅遊及防疫狀況沒問題，行程的安排較難多樣化。在用餐部分，31日的晚餐跟1日的早餐都是直接送到貴賓房間；如果在餐廳用餐或是跟業者交流時也會使用隔板，不可隨意離開座位、任意走動。

黃勢芳指出，先前就有邀請國外單位來台踩線，但是因為入境要隔離，大家意願都不高，此次因為日本為入境來台比例較高的國家，採用專案免隔離的方式邀請；至於未來是否有其他國家踩線團入境，他說，上周韓國媒體有表達意願，觀光局檢視後還要修正計畫，其他新南向國家的意願也有掌握，會依此次經驗滾動式檢討。