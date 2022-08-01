高雄氣爆事件8周年，高雄市長陳其邁1日凌晨前往81氣爆紀念公園，以1束鮮花、1盞燭光表達追思之意，他認為今年是高雄產業轉型的關鍵年，目前已從重工業和石化產業重鎮轉型，朝高科技產業大城發展，但在勇敢迎接改變與挑戰的同時，絕對不會忘記高雄人經歷的挫折與傷痛。

陳其邁表示，今年是高雄產業轉型進程中非常關鍵的1年，大家即將在後勁五輕的舊址上迎接台積電設廠，橋頭科學園區也會在9月開放廠商進場興建廠房，象徵高雄從原本重工業和石化產業重鎮朝高科技產業大城轉型邁進。

陳其邁指出，他擔任高雄市長除了拚產業轉型也兼顧居住正義，市府一直秉持青年、育兒、弱勢三大優先，希望市民的居住權利獲得充分保障，所以持續趕進度興建社會住宅，中央地方合作目標1萬2000戶，市府也以囤房稅增加的稅收作為財源，放寬條件擴大辦理租金補貼。

陳其邁強調，高雄產業轉型是一個現在進行式的勵志故事，但在大家勇敢迎接改變與挑戰的同時，也絕對不會忘記一路走來，高雄城市和高雄人親身經歷的挫折與傷痛，特別是這個夜晚，他還是如同去年此刻，以一束鮮花一盞燭光一點心意和不幸罹難者與傷者一起，照看共同堅持的信念和努力癒合的傷痕。