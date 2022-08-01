新北市土城員和段青年社宅實施「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，由市府攜手OURs都市改革組織合作推行，該案是全國第一處社宅合作共居計畫。（蔡雯如攝）

新北市土城員和段青年社宅實施「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，內部有共享廚房、餐廳、交誼廳、多功能使用研習室、co-working、戶外交流平台、菜圃花園等公共設施。（蔡雯如攝）

新北市土城員和段青年社宅實施「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」，由市府攜手OURs都市改革組織合作推行，該案是全國第一處社宅合作共居計畫，明日起預計招募26戶青年進駐。新北市長侯友宜今前往參觀，他表示，土城員和段社宅鄰近捷運站、科技園區，地點方便，大樓內不僅有青創、托老托育，還有DIY家居、栽種蔬果的空間，希望鼓勵住戶積極參與協作，創造多元包容居住環境。

土城員和段青年社宅近期完工，其中C、D棟2樓規畫青年共居實驗基地，透過共享空間環境，提供社區住戶良好的交流平台，26戶雅房租金落在3300至6300元間，內部有共享廚房、餐廳、交誼廳、多功能使用研習室、co-working、戶外交流平台、菜圃花園等公共設施，預計明日起至8月24日招募40歲以下青年入住。

侯友宜表示，新北市與中和合作社宅政策10年有成，興建完工、興建中社宅已達1.1萬戶，未來會持續透過容積獎勵捐贈、公有地都更分回、都更一箭TOD增額容積、都更二箭容積加給、多元社福社宅、整體開發取得等開發利得回饋方式，朝4.5萬戶社宅目標努力，希望新北定居生活的青年可以宜居。

城鄉局長黃國峰說，青年擁有良好溝通、適應能力，因此對於開放空間有高度包容心態，除了土城員和社宅進行合作共居計畫外，市府也持續在三峽北大、新店央北社宅推動青銀合居、跨世代共居等居住模式，希望落實共享、照護的理念。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，員和合作共居計畫算是實驗計畫，申請青年需要提出入住想法，不能僅是租金便宜的因素，希望吸引愛好社交、對社區有向心力的青年，一起營造友善環境，8月6日、8月13日、8月20日將採預約制開放3場次實地參觀，有興趣的青年可至OURs都市改革組織網站（https://ours.org.tw/）查詢。