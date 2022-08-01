藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵（本名喻卉菲），透過閨密馮姓女保險經紀人買了1張6年期的高額儲蓄險，承辦的馮姓卻利用喻虹淵的信任，陸續以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢等理由，藉口幫忙繳保費，直接向喻收取現金，直到2021年，保險公司一再通知缺繳訊息，喻虹淵才發現累計被騙走3447萬多元，台北地檢署1日依詐欺取財罪起訴馮女。周渝民經紀公司今午也對此作出回應。
周渝民所屬經紀公司對此事低調回應：「一切交給律師、司法全權處理，感謝大家的關心。」其餘細節不再多做回應。
藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵（本名喻卉菲），透過閨密馮姓女保險經紀人買了1張6年期的高額儲蓄險，承辦的馮姓卻利用喻虹淵的信任，陸續以鉅額轉帳會被查稅、可能被誤認洗錢等理由，藉口幫忙繳保費，直接向喻收取現金，直到2021年，保險公司一再通知缺繳訊息，喻虹淵才發現累計被騙走3447萬多元，台北地檢署1日依詐欺取財罪起訴馮女。周渝民經紀公司今午也對此作出回應。
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